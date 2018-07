Il sorteggio è stato vinto da Lloris che ha puntato sull'immagine della Coca Cola (sponsor del torneo) e il portiere francese ha scelto di rimanere nella metà campo che i compagni avevano già occupato. Da lì a pochi minuti Pitana ha fischiato l'inizio della partita e poi la Francia si è presa la coppa. In una finale che resterà storica, non soltanto per l'utilizzo della Var, ma anche per il curioso sorteggio di Pitana.

L'argentino Pitana non aveva infatti una classica moneta a disposizione, ma una molto particolare, ideata e creata appositamente per l'atto finale dei Mondiali 2018. Quando Modric e Lloris si sono quindi avvicinati al direttore di gara nel cerchio del centrocampo, Pitana ha tirato fuori la moneta e con un bel sorriso ha chiesto:

Doveva essere una finale storica, una finale unica nel suo genere. E così è stata: mai, nella storia dei Mondiali , era stata adoperata la Var nell'ultimo atto della coppa del mondo. Per questo, quando Irrati ha richiamato l'arbitro argentino Pitana per segnalargli il fallo di mano di Ivan Perisic, qualcosa di inedito stava succedendo.

