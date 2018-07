Mondiali, il Louvre e la Gioconda con la maglia francese: piovono insulti

L'account Twitter del museo parigino pubblica una foto della Gioconda con la maglia della Francia e riceve una pioggia di insulti.

51 minuti fa

La Francia è in festa per la vittoria del Mondiale, il secondo nella storia dei Galletti. Una naziona intera esulta per un trionfo arrivato grazie al 4-2 rifilato alla Croazia nella finale di Russia 2018.

Tra le reazioni social al successo della truppa di Deschamps, spicca quella dell'account Twitter del Louvre, che ha postato una foto della Gioconda con la maglia francese accompagnata dal seguente messaggio: "Congratulazioni alla Francia per la vittoria della Coppa del mondo 2018".

In risposta sono arrivati una pioggia di insulti, quasi tutti da tifosi italiani. A uno di questo che sottolineava come l'opera di Leonardo da Vinci non appartenesse alla Francia, il museo parigino ha riposto: "Per informazione, la Gioconda è stata venduta da Leonardo da Vinci al re Francesco I".