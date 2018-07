Mondiali: anche Buffon fa i complimenti alla Francia campione

🇮🇹5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni non si fanno per caso. Complimenti Francia!👍🏻 🇬🇧5 finals in the last 20 years between @fifaworldcup and European Championship: that’s something you don’t achieve by chance. Well done France! 🇫🇷C’est pas par hasard qu’on rejoint 5 finales en 20 ans entre Coupe du Monde et Championnat d’Europe. Bravo équipe de France ! #worldcup

A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) on Jul 15, 2018 at 2:57pm PDT