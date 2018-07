Nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium, quindi, Cristiano Ronaldo prenderà il microfono in conferenza stampa e per parlare per la prima volta da calciatore della Juventus .

Prima le visite mediche al J Medical Centre (che sono seguite a qualche primo selfie e autografo con i più fortunati degli oltre 1500 tifosi accorsi per l'occasione), poi l'incontro con la dirigenza, quello con lo staff tecnico e infine con la squadra in campo.

In pochi ci avrebbero scommesso poco tempo fa, ma il sogno bianconero di una notte di mezza estate si è ormai trasformato in realtà. Cristiano Ronaldo è diventato un calciatore della Juventus, ieri è arrivato a Torino insieme a mamma Dolores, la compagna Georgina e il piccolo Ronaldo Junior, oggi ha preso confidenza con la sua nuova squadra.

Il portoghese parla per la prima volta in conferenza da calciatore bianconero. A partire dalle 18.30 su FOXSports.it la diretta scritta delle sue parole nello Stadium.

