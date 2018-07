La desolazione di Messi, il pizzetto di Cristiano Ronaldo, il rigore parato da Akinfeev e altre immagini memorabili dal torneo in Russia.

0 condivisioni

46 minuti fa di Leonardo Mazzeo

I Mondiali sono finiti, la competizione in Russia non ha più niente da dire: le ultime parole sono state pronunciate dalla Francia, che ha sconfitto la Croazia per poi esultare al grido di "Allez les Blues". La squadra di Deschamps ha trionfato, dietro di lei ha lasciato squadre che ci hanno provato, hanno lottato davvero, rendendo orgogliose le diverse Nazioni in campo. Dall'esordiente Panama alla deludente Germania, tutti meritano un applauso, alla fine della passerella.

Sono finiti i Mondiali, quello che resta è un album immenso, pieno di immagini che trasmettono emozioni contrastanti: alla delusione tedesca corrisponde la gioia coreana, esplosa dopo un 2-0 inaspettato (nonché inutile, per i fini della classifica, ma poco importa). L'Uruguay ha dimostrato cosa può fare una piccola Nazionale organizzata, con un generale inarrestabile al suo comando: Tabarez e la sua stampella conquistano la copertina.

Messi non è riuscito a portare l'Argentina oltre gli ottavi, neanche Ronaldo è stato in grado di traghettare i suoi tra le otto migliori squadre del Mondo. Il portoghese, però, ha fatto comunque parlare di sé per il suo trasferimento alla Juventus (con tanto di arrivo in Italia durante la finale). E poi le simulazioni di Neymar, che tanto hanno fatto discutere. Tanti protagonisti, una sola vincitrice: la Francia si aggiudica i Mondiali e fa impazzire di gioia il presidente Macron.

Mondiali, fotogramma n°1: La garra di Tabarez

Nonostante la malattia, nonostante l'età che avanza. Stampella sotto il braccio e tutta la garra del caso: Tabarez non ha mollato e ha portato il suo Uruguay fino ai quarti di finale. Una storia meravigliosa, un Maestro di fronte al quale non resta che inchinarsi.

Uruguay's manager Oscar Tabarez:



✔ The oldest manager at the WC aged 71



✔ Suffers with Guillain-Barre syndrome



✔ Took Uruguay to the semi-finals in 2010



✔ Reached the quarter-finals so far in 2018



TRUE LEGEND 🙌#URU #FRA #URUFRA #WorldCup #WorldCup2018 pic.twitter.com/ZcKcxxpfP3 — The SporTalk ™ (@TheSporTalk) July 6, 2018

2) Il volo di Pickford

Bellissima anche la favola di un'Inghilterra che partiva dietro a tante big e che è riuscita comunque a piazzarsi tra le prime quattro al Mondo. Uno degli uomini più simbolici è stato Pickford: eroico in più di un'occasione, non ha ceduto neanche nella finale per il terzo posto. Un ultimo acuto, prima di tornare a casa.

3) La disfatta tedesca

La Germania si presentava in Russia da Campione in carica. E non è riuscita a superare la fase a gironi. Decisiva la sconfitta con la Corea del Sud, che con un 2-0 secco ha piegato gli uomini di Low. Uno scatto riassume i sentimenti contrastanti delle due squadre, dopo quel triplice fischio fatale.

Game 42/64:



🇰🇷Korea Republic 2-0 Germany🇩🇪



A historic victory for Korea with late goals by Kim and Son eliminating the 2014 World Cup Champions. pic.twitter.com/ZO2rUrByOz — Juan “WorldCup” Direction (@JuanDirection58) June 27, 2018

4) L'ultimo ballo di Iniesta

Male anche la Spagna, eliminata dalla Russia agli ottavi di finale. Era l'ultimo ballo di Iniesta, che ha detto addio alla Nazionale dopo anni gloriosi, dopo mille danze sul pallone. Indimenticabile.

A legend says good bye to his international team. Andrés iniesta retired from the spain international team 😗💔💔....#andresiniesta #spain pic.twitter.com/z3t6Weq2Xr — Naveen Kumar (@NaveenNKkumar25) July 5, 2018

5) Il rigore parato da Akinfeev

E la Nazionale iberica è stata eliminata dai padroni di casa, che si sono affidati al muro Akinfeev durante i rigori. E lui ne ha bloccati due. In occasione del penalty di Iago Aspas, il portiere russo si è trasformato in un supereroe e ha aumentato a dismisura il volume del suo corpo. Una delle tante parate decisive, sicuramente la più iconica e importante.

Wow. As Russia bows out, I just want to remind you of the amazing save versus Spain in penalties #Akinfeev pic.twitter.com/JL75FrG7WC — sen lightyear (@yanasa7) July 7, 2018

6) La desolazione di Messi

Una foto che riassume il Mondiale di Messi: lui è in primo piano, sì, ma la sua immagine è sfocata. Ha le braccia sui fianchi, guarda un punto lontano, come a cercare la risposta all'ennesima disfatta della sua Albiceleste. Dietro di lui, un nitido Mbappé trotterella spavaldo verso i quarti di finale.

El día que un niño de 19 años de edad destrozó a la Selección de Argentina con Lionel Messi en la cancha. Un momento que NUNCA será olvidado en la historia de los Mundiales. GRADUACIÓN INTERNACIONAL. #FRA #ARG #Rusia2018 pic.twitter.com/9HCoPUT13m — Invictos (@InvictosSomos) July 1, 2018

7) Il pizzetto di Ronaldo

La risposta al video di Messi? L'auto-affermazione del GOAT? Niente di tutto questo, eppure il pizzetto di Ronaldo ha fatto discutere. La realtà era molto più semplice. Si trattava solo di una scommessa tra lui e Quaresma: se Cristiano avesse segnato con la Spagna, lo avrebbe tenuto per tutto il torneo. Un look portafortuna.

Cristiano Ronaldo on his goatee: "I said to Quaresma if I score tomorrow I would leave it for the rest of the tournament. And it gave me luck, I scored that game, I scored this game, so it stays" pic.twitter.com/sPonoblJ7b — UNILAD Football (@UNILADFooty) June 21, 2018

8) L'alfabeto di Neymar

Gol, grandi giocate, colpi di classe. Le lacrime dopo il gol contro il Costa Rica, l'infortunio alle spalle, la responsabilità di trascinare il suo Brasile. Neymar è stato tutto questo durante i Mondiali in Russia, eppure quello che resta sono i suoi tuffi, le sue cadute, le sceneggiate in campo. E c'è chi ha pensato di riassumerle in un alfabeto.

Con le "cadute" di #Neymar, qualcuno ha creato un alfabeto. pic.twitter.com/0nMtkSaYjt — Davide Bernardi (@DavideBernardi6) July 12, 2018

9) Il fotografo a terra

Semifinale, la Croazia passa contro l'Inghilterra durante i tempi supplementari. Nel bel mezzo dell'esultanza, un fotografo viene travolto dai croati in festa ma continua a scattare. Regalandoci una delle immagini più belle di questi Mondiali.

#Perisic per #Mandzukic.

Gol.

Il delirio.

4 milioni di croati festeggiano.

E crollano su un fotografo.

Il prescelto.

È sommerso. Ma continua a scattare.

E scatta. E scatta.

Mandzukic gli allunga una mano.

Ancora uno scatto, Mario.

Il lavoro, prima di tutto.



Che foto ragazzi… pic.twitter.com/X7utO6FkPg — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 12, 2018

10) Il fulmine Mbappé

Qualcuno lo ha visto passare?

Le ultime fonti ufficiali dicono che la FIFA sia intenzionata a cambiare l'unità di misura della velocità di un giocatore su un campo da calcio: dal Km/h si passerà al #Mbappé.#FranciaBelgio @delinquentweet pic.twitter.com/h2GE6wpeJI — Michele Moretti (@MMoretti24) July 10, 2018

Fotogramma Bonus

Sono stati Mondiali sorprendenti, come un finale che non ti aspetti dal tuo cartone animato preferito. Come una lunga, lunghissima puntata di Holly e Benji. Come un pallone che si stampa sulla traversa e si piega. E ci fa tornare tutti bambini.