Il portoghese è sbarcato a Torino e oggi svolgerà prima le visite mediche per poi tenere la prima conferenza stampa da giocatore bianconero.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il giorno tanto atteso da tutti i tifosi della Juventus è finalmente arrivato: dopo l'annuncio che ha scosso il mondo del calcio della scorsa settimana, oggi Cristiano Ronaldo muoverà i primi passi da giocatore dei Campioni d'Italia.

Il fenomeno portoghese è sbarcato ieri a Torino all'aeroporto di Caselle, proprio mentre tutti erano concentrati sulla finale dei Mondiali fra Francia e Croazia e oggi alle 10:00 svolgerà le visite mediche di rito alla struttura del J Medical. Nel tardo pomeriggio poi ci sarà la sua presentazione.

L'approdo di Cristiano Ronaldo in Italia è certamente un evento che va seguito nella sua interezza, dal suo arrivo alla struttura medica (già strapiena di tifosi alle 8:00) fino alla sua presentazione. E gli appassionati potranno seguirlo passo passo sia in televisione che in streaming.

Cristiano Ronaldo, dove vedere la presentazione in TV e streaming

Gli abbonati alla piattaforma Sky avranno la possibilità infatti di sintonizzarsi su Sky Sport 24 che seguirà Cristiano Ronaldo nel classico iter delle visite mediche fino alla presentazione fissata per le 18:30, con un collegamento dedicato che partirà alle ore 18:00.

Per chi però non è abbonato alla pay tv c'è la soluzione di Tgcom24, canale 51 del digitale terrestre, che documenterà allo stesso modo la giornata di CR7 seguendo la sua prima conferenza stampa da bianconero in diretta dalle 18:00.

Visite mediche, ore 10:00 - SkySport24

Conferenza stampa, ore 18:30 - SkySport24, Tgcom24

Chi non avrà a disposizione una TV potrà seguire entrambe le programmazioni in streaming: gli abbonati Sky hanno l'opzione del servizio Sky Go, mentre gli altri potranno guardare il tutto sul sito di Sky Sport (e sulle sue pagine social) oppure su quelli di SportMediaset e Tgcom24. Non dimentichiamo infine che SkySport24 è anche disponibile per chi è abbonato all'internet tv di Sky, NowTV, che trovate al link https://www.nowtv.it/.