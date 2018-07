Cristiano Ronaldo Day: 1500 tifosi per le visite mediche

Il cinque volte Pallone d'Oro sta ufficialmente svolgendo le visite mediche con i bianconeri. Tifosi in delirio per CR7, con il coro: "E Bonucci dov'è?".

0 condivisioni

49 minuti fa di Massimiliano Rincione

Bagno di folla per la prima giornata da giocatore della Juventus di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, giunto allo JMedical per sostenere i controlli di rito dopo un breve passaggio alla Continassa, è infatti stato accolto da una platea oceanica al suo arrivo presso la struttura. Tantissimi i supporters in delirio per il cinque volte Pallone d'Oro, che ha già avuto modo di prendere confidenza con i nuovi compagni di squadra in occasione della visita alla nuova sede bianconera.

Cristiano Ronaldo, presentatosi in completo nero con camicia bianca al JMedical intorno alle 9:55, è stato accolto dagli assordanti cori dei tifosi, con un "portaci la Champions, portaci la Champions" che è stato il leit motiv mattutino di questa prima giornata da giocatore della Juventus. Tanta anche l'ironia nei confronti di Leonardo Bonucci, con il capitano del Milan bersagliato dai suoi ex tifosi con un "e Bonucci dov'è?" che non lascia adito a particolari interpretazioni.

Ad accompagnare il portoghese in questa prima su suolo italiano la compagna Georgina, il figlio Cristiano Junior e la mamma. Oltre 1500 le persone presenti, con code interminabili allo Juventus Store per acquistare la maglia del portoghese ed un paio di autografi siglati dal fenomeno nato nell'isola di Madeira. Curioso come l'ormai ex Real Madrid venga presentato alla platea del Bel Paese a quattro anni esatti di distanza dall'ufficialità della nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore bianconero. E chissà che Antonio Conte, col senno di poi, non stia ripensando a quella famosa battuta sui ristoranti che tanto fece discutere al tempo.

Cristiano Ronaldo Day: alle 18:30 la presentazione ufficiale

Concluse le visite mediche di rito, per Cristiano Ronaldo si preannuncia una seconda parte di giornata altrettanto movimentata: dopo un pranzo veloce, infatti, è possibile che il giocatore possa raggiungere nuovamente la sede della Juventus intorno alle 17:00. Alle ore 18:30, invece, CR7 verrà presentato alla stampa nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dello Juventus Stadium.

Anche nel caso della conferenza si preannunciano numeri da urlo: saranno circa 200, infatti, i giornalisti che si recheranno all'evento. Un totale di oltre 30 emittenti televisive presenzierà nella casa dei Campioni d'Italia, che sarà teatro delle prime dichiarazioni di quello che è ormai stato definito il colpo del secolo.