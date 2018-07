Il nuovo allenatore dei Blues rilascia la prima intervista dal suo arrivo allo Stamford Bridge: "La Premier è un sogno, qui ci sono i migliori allenatori al mondo".

un'ora fa

La trattativa per portarlo a Londra è stata lunga e difficile, ma da sabato mattina Maurizio Sarri può finalmente dire di essere il nuovo allenatore del Chelsea. Il tecnico oggi ha rilasciato a Chelsea TV le prime parole dal suo arrivo e ha subito pensato ai suoi vecchi tifosi.

Prima di tutto voglio ringraziare i tifosi del Napoli, mi hanno aiutato. Li amo e li amerò sempre.

Dopo aver espresso tutto il suo affetto per i sostenitori partenopei, Sarri ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per l'approdo sulla panchina del Chelsea a chiusura di un lungo cammino iniziato nel 2013.

5 anni fa ero in Serie B, ora solo in uno dei club più importanti della Premier League. Qui ci sono i migliori allenatori del mondo come Klopp, Guardiola, Mourinho, Pochettino. Non vedo l'ora di sfidarli.

In chiusura l'ormai ex allenatore del Napoli ha voluto definire gli obiettivi della prossima stagione per i Blues, che si aprirà fra poche settimane nel Community Shield contro il Manchester City di quel Guardiola che spesso in passato ha lodato il lavoro di Sarri.