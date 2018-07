Per lui pronto un contratto di 4 o 5 anni che dal punto di economico andrebbe quasi a raddoppiare il suo attuale ingaggio. Il direttore sportivo del PSG, infatti, avrebbe trovato l'accordo con l'entourage del giocatore a 4,5 milioni di euro a stagione . L'ostacolo potrebbe essere la quotazione del classe '91 che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Per meno di questa cifra Marotta non sarebbe disposto a trattare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK