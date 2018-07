L'esterno è stato duramente attaccato dagli ultras giallorossi durante l'amichevole contro il Latina: "Levati la fascia". Ma c'è fiducia per il rinnovo.

Non ci sono più i calciatori bandiera di una volta? Bè, di sicuro i tempi cambiano e il calciomercato anche: è sempre più difficile rimanere fedeli ai colori della prima maglia, ma da qui a prendere Alessandro Florenzi a modello di giocatore mercenario indubbiamente ce ne corre.

Alla Roma da quando aveva 11 anni, Florenzi è stato uno dei migliori e più promettenti giovani della sua generazione - è del 1991 - e in giallorosso si è sempre adattato a ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, oltre a tutta la fascia destra, sia da terzino che da esterno offensivo.

Non ha mai lasciato la Roma, tranne una stagione nella quale il club lo aveva mandato a fare esperienza al Crotone in Serie B, e probabilmente non ci pensa nemmeno, ma quando hai il contratto in scadenza - quello di Alessandro scade fra un anno - intervengono i procuratori e ci sono liturgie da rispettare.

Calciomercato Roma: Florenzi contestato, ma il rinnovo è vicino

Normale, insomma, che si giochi un po' con quella scadenza ravvicinata, normale che il tuo nome entri nel calderone del calciomercato. Normale, o comunque nel gioco delle parti, anche che i tifosi se la leghino al dito e, alla prima occasione, ti contestino. O forse no, se la tua storia parla per te.

Fatto sta che l'altra sera nell'amichevole di Latina - vinta dalla Roma 9-0 sulla squadra locale attualmente in Serie D - Florenzi è stato attaccato duramente dagli ultras giallorossi che, con espressioni tipo "Levati la fascia" o "Florenzi 30 denari", hanno voluto far capire che, a loro parere, il giocatore avrebbe già tirato troppo la corda.

Per Florenzi anche 28 partite e 2 gol in Nazionale

Ora, che la società possa fare il proprio interesse e il giocatore no, è un concetto che non appartiene al calciomercato ma a qualcosa di troppo romantico per stare nella realtà. Ma al di là di tutto, l'accordo fra Florenzi e la Roma pare proprio ai dettagli. Lo aveva detto Monchi nei giorni scorsi:

Rispetto a qualche giorno fa sono più fiducioso. Impressioni? Prima della partenza per gli States potrebbe anche esserci la fumata bianca.

Questione di giorni, insomma, visto che la partenza è prevista per domenica 22 luglio. Anche Di Francesco si è mostrato fiducioso in proposito:

So che ci sono stati grandi passi avanti, non dico che siamo al 100% ma sono molto sereno. Detto questo Alessandro è un giocatore della Roma e io sono contento quando viene incitato e non fischiato.