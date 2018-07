Calciomercato, si radunano gli svincolati: 59 idee a costo zero

Dal 16 luglio fino al 3 agosto Coverciano ospiterà il raduno riservato a calciatori senza contratto: da Bianchi a Cacia fino a Stankevicius, opzioni low cost in entrata.

1 condivisione

un'ora fa di Luca Guerra

Estate, tempo di mare, sole e calciomercato. Se c'è un settore che nella bella stagione non conosce soste, è quello riguardante le trattative per l'acquisizione di calciatori. Non tutti però hanno la fortuna di Cristiano Ronaldo, sin qui re delle cronache del settore: ci sono tanti colleghi dell'asso portoghese ancora in cerca di una nuova maglia da indossare dopo aver terminato la propria esperienza con i precedenti club. Si tratta degli svincolati che lunedì 16 luglio hanno dato il via al ritiro precampionato per calciatori liberi da contratto organizzato dall'AIC.

Come ogni estate, dunque, l’Associazione Italiana Calciatori ospita a Coverciano i free agent che potrebbero tornare utili a club di Serie A o Serie B, ma che anche la Serie C tiene d'occhio. Inoltre, grazie all’accordo stipulato con la FIGC, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire l’abilitazione ad “Allenatore di base - Uefa B” seguendo il corso che coincide con il periodo della preparazione. Una delle novità dell'edizione 2018 sta nella presenza del gruppo anche della calciatrice Diana Bellucci e di due elementi della Nazionale italiana amputati, Daniele Piana e Giovanni Sasso

I 59 partecipanti saranno divisi in tre gruppi, ognuno seguito da uno staff (coordinato da Biagio Savarese, Nicola Bosio e Francesco Romeo) composto a sua volta da 3 allenatori (Stefano Baldoni, Francesco D’Arrigo e Marco Maestripieri), 2 preparatori dei portieri (Massimo Cacciatori e Dario Pilotto) e 3 preparatori atletici (Vinicio Papini, Michele Petranzan e Fausto Cannavacciuolo). Tra i nomi ai nastri di partenza non mancano tante vecchie conoscenze della massima serie che oggi strizzano l'occhio al calciomercato degli svincolati.

📍 RITIRO PRECAMPIONATO AIC



⚽️ Dal 16 luglio al 3 agosto a Coverciano riservato a calciatori "senza contratto" 📝



👉 https://t.co/VQM84KYWpZ pic.twitter.com/nz4ZzbKNG7 — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) July 13, 2018

Calciomercato, Rolando Bianchi e Cacia tra gli svincolati: al via il raduno AIC di Coverciano

Pensi al calciomercato e pensi agli attaccanti. Quelli in grado di rappresentare dei colpi che determinano una stagione, ma anche quelli che senza pretese di imporsi riescono a mettere in cassa gol preziosi. Se a costo zero, poi, l'affare è fatto. Tra i numeri 9 di razza che prenderanno parte al raduno AIC di Coverciano spicca il nome di Rolando Bianchi: dopo la risoluzione del contratto con la Pro Vercelli del 31 agosto 2017, l'attaccante 35enne cresciuto nell'Atalanta è in cerca di una nuova sfida. Nel curriculum 129 centri in carriera con i club e maglie pregiate come quelle di Manchester City e Lazio.

Getty Images Serie A 2013/2014, Rolando Bianchi ai tempi del Bologna: 3 centri in Emilia

Stessa età, stesso ruolo e stessi trascorsi nel Bologna: in comune con Bianchi, Daniele Cacia ha anche l'appuntamento con il raduno svincolati. Dopo le 3 reti in 16 partite a Cesena nella scorsa stagione, l'attaccante calabrese cerca riscatto e continuità per una carriera che l'ha visto vestire 12 maglie e segnare 156 volte in partite ufficiali. Altri nomi di esperienza in attacco sono quelli di Daniele Corvia, Juanito Gomez e Ferdinando Sforzini, mentre qualche passo indietro gioca Luis Liendo, quarantenne mediano cileno-boliviano fermo da più di tre anni e in passato tesserato con Ascoli, Spezia e Novara.

Getty Images Calciomercato,Marco Donadel di ritorno in Italia dal Montreal

Nel listone dei 58 c'è spazio anche per i cavalli di ritorno: è il caso di Marco Donadel, centrocampista classe 1983 che aveva salutato l'Italia 4 anni fa dopo sei stagioni con la Fiorentina, seguite da due anni a Napoli e un passaggio per Verona. Valigia in mano e partenza per il Canada, con i Montreal Impact: lì il calciatore scuola Milan ha giocato 66 partite, segnando 3 reti. Per lui sembra essere tempo del ritorno nel calcio italiano dei pro, così come per il coetaneo Ruben Olivera (ex Juventus e in cerca di rilancio dopo le tappe con LDU Quito e Latina in Serie D) e il 37enne lituano Marius Stankevicius, nell'ultima stagione a Crema tra i Dilettanti ma con un passato in difesa tra Brescia, Sampdoria e Lazio. Altri calciatori con almeno una presenza in A sono i portieri Pelizzoli, Benassi e Zotti, i difensori Galasso e Giosa, i centrocampisti De Feudis, Erpen e Lazzari e gli attaccanti Ganci, Ruopolo, Libertazzi, Calil e Gomez. Tasselli in un manipolo di potenziali affari a costo zero. Ecco l'elenco completo dei 58 giocatori: