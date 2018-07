Il Sassuolo vorrebbe tenere il giocatore, ma in caso di richieste il prezzo è stato già fissato. E spunta un retroscena sul Milan...

1 condivisione

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Prima i gol, gli assist, le giocate di capogiro, gli occhi di tutta Italia puntati su un ragazzo di soli 20 anni che rifila quattro gol al Milan. Una stella giovane, inedita e brillante: nella stagione 2013/2014, alla sua prima apparizione in Serie A, Berardi ha realizzato 16 reti. Una supernova nel cielo italiano. La notte illuminata in un'annata memorabile. Poi, dopo l'edizione 2014/2015 (chiusa con 15 gol e 11 assist), il buio.

Berardi si è perso, anche se è sempre rimasto al centro di diversevoci di calciomercato. L'attaccante calabrese è ancora relativamente giovane (classe 1994), ma da lui ci si aspettava un salto di qualità che non è mai arrivato. Anzi: Berardi, negli anni, ha avuto un'involuzione. Ha peggiorato il suo rendimento. Colpa di qualche infortunio di troppo e di un carattere particolare, a volte irascibile, a volte indolente. Nell'ultima annata, Berardi ha realizzato appena 4 gol. Un quarto rispetto a quelli messi a segno nella sua stagione d'esordio.

Questione calciomercato: più volte si è parlato del possibile addio del giocatore da Sassuolo. Eppure, negli anni, Berardi è sempre rimasto lì. Si è parlato di tante squadre, adesso si parla soprattutto di Roma: Di Francesco vorrebbe portare a Trigoria uno dei suoi pupilli. In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, però, l'ad del Sassuolo Carnevali ha gettato acqua sul fuoco.

Getty Images Berardi in azione con la Nazionale italiana

Calciomercato, dalla Roma al Milan: le parole di Carnevali su Berardi

Berardi lascerà il Sassuolo in questa finestra di calciomercato? Stando alle parole dell'amministratore delegato neroverde, una partenza del giocatore al momento non è in programma. Anzi: la società vorrebbe tenerlo, il presidente Squinzi vorrebbe fare di lui una bandiera del club. Ma c'è da fare i conti anche con la volontà del giocatore e con il pressing dei suoi procuratori. Dopo la partenza di Politano, inoltre, il Sassuolo vorrebbe evitare di vendere anche Berardi. Intanto, Carnevali fissa il prezzo:

Se dovesse esserci una richiesta la valutiamo, ma se per Politano abbiamo incassato ventotto milioni, Berardi non vale di meno, siamo sui trenta

Per il giocatore, al momento, si parla molto di Roma. A questo proposito, Carnevali ha detto che i giallorossi probabilmente hanno avviato i contatti con gli agenti del giocatore, ma che dall'altra parte nessuna offerta è arrivata sul tavolo del Sassuolo. E c'è anche un retroscena sul Milan:

C’era un discorso di interesse nostro per Locatelli: il Milan poteva essere interessato a uno scambio di prestiti, ma noi no. Ora la situazione è in alto mare

La pista rossonera si è raffreddata, quella giallorossa invece potrebbe riaccendersi da un giorno all'altro: tra le due società c'è un ottimo rapporto, come ricorda Carnevali, e in caso di interesse il Sassuolo sarebbe disposto a sedersi al tavolo per parlarne. Tenendo a mente, però, che i neroverdi non hanno nessuna necessità di vendere Berardi. Che per adesso, quindi, resta agli ordini di De Zerbi.