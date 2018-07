Anche As ovviamente dedica l'apertura alla finale dei Mondiali di questo pomeriggio. Francia-Croazia potrebbe non solo valere la vittoria della Coppa ma anche essere decisiva per l'assegnazione del Pallone d'Oro.

È ovviamente la finale dei Mondiali 2018 l'argomento princpale dei quotidiano sportivi protagonisti della rassegna stampa di domenica 15 luglio, dove però trovano anche spazio notizie come quelle legate all'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia di domani.

