La squadra di Tuchel ha perso 4-2 in amichevole contro lo Chambly, squadra di terza serie francese. Per Gigi un rigore causato e due gol subiti.

36 minuti fa

Non è iniziata al meglio l'avventura di Gigi Buffon al PSG. Dopo aver firmato un contratto annuale a 4 milioni di euro netti a stagione con opzione per un'altra stagione, l'ex portiere bianconero non ha sorriso alla prima uscita dei campioni di Francia allenati da Tuchel, sconfitti 4-2 nell'amichevole giocata a porte chiuse al Camp des Loges. L'avversario di turno era lo Chambly, squadra di terza serie francese. In 45 minuti Gigi ha provocato un rigore e subito due gol. Ad andare a segno in un PSG pieno di giovani - tantissimi infatti i giocatori che hanno giocato il Mondiale - sono stati Dagba e Postolachi che hanno portato momentaneamente il risultato sul 3-2. Per lo Chambly invece hanno esultato Anthony Soubervie, Gaharo Doucoure, Patrick Etshimi e Othman Dadoune.