È la nona sinfonia di Marquez sul tracciato tedesco: il pilota della Honda festeggia correndo sugli spalti insieme ai suoi tifosi. Le Yamaha ufficiali chiudono il podio.

2 ore fa di Daniele Rocca

Non c'è storia. Un'altra volta, l'ennesima al Sachsenring. Marquez impone la sua legge, quella del più forte. Sul circuito tedesco sono nove le vittorie consecutive dello spagnolo, sei se si contano solo quelle in MotoGP. Un monopolio vero e proprio da parte del campione del mondo. Che non lascia nemmeno le briciole agli avversari.

L'unico a cercare di mettergli i bastoni tra le ruote è stato Valentino Rossi. Granitico, inossidabile. Passa tutta la gara all'inseguimento della Honda numero 93. Sono punti importanti per la sua classifica, anche se Marquez si allontana ancora. Adesso sono 46 i punti di distacco tra i due.

Yet another podium for @ValeYellow46 in 2018 🙌



And he's happy with that one 💪#GermanGP pic.twitter.com/la4iKDAssG — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

Un applauso se lo merita anche Vinales. Non troppo forte. Come al solito si sveglia quando la lotta per la vittoria è ormai un lontano ricordo: nel finale riesce a strappare il podio dalle mani di Petrucci. Troppo poco per un talento come il suo. Ma la vera delusione della MotoGP sono le Ducati ufficiali, entrambe alle spalle di Bautista. Lorenzo chiude sesto dopo aver passato i primi giri in testa, fuoco di paglia. Dovizioso settimo, mai in palla.

MotoGP, la cronaca della gara

Lorenzo sfrutta nel migliore dei modi la traiettoria interna partendo dalla terza posizione, poi Petrucci e Marquez. Ottima partenza anche per Valentino Rossi che si prende il quarto posto alle spalle del campione del mondo.

Partito molto più guardingo Dovizioso, in lotta con Vinales per la sesta posizione. Battaglia dietro anche tra l'ottimo Bautista e Pedrosa.

Preciso e impeccabile il sorpasso di Valentino Rossi ai danni di Danilo Petrucci, che poco prima aveva perso la posizione anche da Marquez. Rimane saldamente in testa Lorenzo.

Caduta di Crutchlow. Si ridisegna la classifica nel gruppetto degli inseguitori: Rossi continua a tirare e porta con sé Petrucci e Dovizioso.

Game over for @calcrutchlow ❌



The Brit is out of the battle for the podium places 😕#GermanGP pic.twitter.com/sx3dE4vez2 — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

A 17 giri dal termine, Marquez rompe gli indugi e si butta all'interno di Lorenzo. Il pilota della Honda si prende la testa della gara.

The King of the Ring hits the front for the first time 👑@marcmarquez93 leads in Germany!#GermanGP pic.twitter.com/s1wLzvz7QK — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

Eccolo l'attacco di Valentino Rossi a Lorenzo! Lo spagnolo aspetta un giro per il botta e risposta, che però favorisce il pilota di Tavullia che si ributta all'inseguimento di Marquez.

Marquez ormai è lanciatissimo verso la vittoria, Rossi lo guarda da lontano. Intanto però si infiamma la lotta per il podio: Petrucci supera Lorenzo, ma attenzione a Vinales.

Trionfa per la nona volta consecutiva (la sesta in MotoGP) Marc Marquez, alle sue spalle un ottimo Valentino Rossi. È Vinales a spuntarla per il podio davanti a Petrucci. Poi Bautista e le Ducati ufficiali di Lorenzo e Dovizioso.

#MotoGP RACE 🏁@marcmarquez93 retains his Sachsenring crown and remains the King of the Ring 👑@ValeYellow46 takes second with a late charge from @maverickmack25 giving him third 👊#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/oABrwvQMN9 — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018

Classifica piloti

1 - Marc Marquez 165

2 - Valentino Rossi 119 (-46)

3 - Maverick Vinales 109 (-56)

4 - Andrea Dovizioso 88 (-77)

5 - Johann Zarco 88 (-77)

6 - Jorge Lorenzo 85 (-80)

7 - Danilo Petrucci 84 (-81)