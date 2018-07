Mbappé, diventato il più giovane a segnare in una finale del Mondiale dai tempi di Pelè e il terzo più giovane nella storia del calcio a giocare la finale della kermesse iridata, non poteva che essere premiato come miglior giovane. Il miglior portiere è invece il belga Courtois, il capocannoniere l'inglese Harry Kane.

Il Mondiale di Russia 2018 è della Francia. In finale la Nazionale del ct Deschamps batte 4-2 la Croazia grazie ai gol di Mandzukic (autogol), Griezmann, Pogba e Mbappé, tornando in cima al mondo esattamente vent'anni dopo il primo e ultimo titolo datato 1998.

