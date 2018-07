Deschamps si è messo sotto col lavoro, ha imposto un codice etico eliminando le teste calde. Da Nasri a Menez passando per Ben Arfa. Tutti esclusi. E poi il caso Benzema, difeso a oltranza nei 1222’ senza gol, ma scaricato appena emerse lo scandalo del video a luci rosse e del presunto ricatto a Valbuena. Ai Mondiali 2014 solo la Germania (soffrendo) riuscì a eliminare la Francia. I Blues erano ripartiti. Agli Europei 2016 la Francia si prese la propria rivincita: battuta la Germania in semifinale, prima di implodere nella finale contro il Portogallo. La crescita (di risultati, ma soprattutto tecnica) però è stata evidente.

In Sudafrica quindi fu ancora un fallimento, con tanto di sfottò di tutto il mondo. Agli Europei 2012 la Francia arrivò sì ai quarti, ma vinse una sola partita su quattro. Altro fallimento e divorzio da Blanc che pure aveva provato a ripartire. Lì è subentrato Deschamps. Il capitano della Francia campione del mondo nel 1998 venne fischiato all'esordio contro l'Uruguay (finì 0-0). La strada era tutta in salita, lui l'ha comunque fatta di corsa.

La nazionale francese, senza la sua guida, si sgretolò. Quella testata fu solo la prima prima di una lunga serie di delusioni. Nel 2008 la Francia uscì dagli Europei con un solo punto conquistato e appena un gol realizzato. Ai Mondiali 2010 fu uno scandalo tecnico e umano. Prima il gol di mano di Henry negli spareggi contro l'Irlanda (allenata da Trapattoni), poi, in Sudafrica, gli insulti di Anelka a Domenech resi pubblici da L'Equipe. La rosa francese scioperò vista l'immediata esclusione di Anelka, in quello spogliatoio c'erano spaccature sia etniche che religiose.

Un fermo immagine e tutto cambia. Il destino imbocca una strada diversa da quella programmata. La testata di Zidane a Materazzi il 9 luglio del 2006 la Francia l'ha pagata a caro prezzo. Non soltanto perché a vincere la finale dei Mondiali in Germania fu l'Italia, ma per quello che successe dopo.

