Il portiere spagnolo si affida a Twitter per criticare la VAR durante Francia-Croazia.

15 lug 2018

La Francia ha vinto il secondo Mondiale della sua storia battendo 4-2 la Croazia in finale. Fanno ancora discutere però due episodi capitati nel primo tempo che hanno indirizzato la gara. Parliamo della punizione assegnata per un fallo di Brozovic su Griezmann, da cui nasce l'autogol di Mandzukic, e del rigore dato ai Galletti col VAR per un tocco di mano di Perisic.

Tra i commenti che hanno fatto più rumore ci sono quelli del portiere del Porto Iker Casillas, che su Twitter ha criticato duramente le decisioni dell'arbitro argentino Nestor Pitana.

"Onestamente non capisco molto bene - ha scritto Casillas - come venga utilizzato il VAR. L'arbitro assegna una punizione per errore, la Francia segna in quell'azione e non succede nulla". Sul rigore ha invece detto: "Un altro errore! Perisic non può togliere la mano. Matuidi cerca di colpire di testa e non prende il pallone che sbatte sulla mano di Perisic. Per me non è rigore".

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2018