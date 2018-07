Dopo l'ottima partenza dell'Inghilterra ai Mondiali c'è stato un sensibile incremento di tatuaggi: in molti hanno già celebrato la vittoria finale.

Cara dolce scaramanzia che ci fai stare con i piedi per terra. Cara dolce scaramanzia che ci fai evitare gesti sconsiderati. Cara dolce scaramanzia tanto naturale per gli italiani quanto sconosciuta all'estero. I tifosi inglesi, per esempio, hanno dimostrato di non sapere proprio che cosa sia la scaramanzia. E un giorno, chissà, potrebbero pentirsene.

L'Inghilterra ai Mondiali 2018 è partita forte: vittoria con la Tunisia, goleada con Panama, vittoria tutto sommato facile anche contro la Svezia ammazza-grandi. Sognare era lecito. I desideri però devono restare segreti per far sì che si avverino. E proprio questo hanno sbagliato gli inglesi, che hanno invece sbandierato i propri sogni, rendendoli non solo pubblici ma anche indelebili.

In molti, dopo la partenza razzo dell'Inghilterra ai Mondiali 2018, hanno infatti deciso di tatuarsi il proprio sogno sulla pelle. È la storia del 32enne James Richardson, che dopo la vittoria contro la Svezia ai quarti di finale ha deciso di farsi tatuare la Coppa del Mondo sul fianco. Poi la scritta:

Inghilterra campione del mondo 2018.

Richardson però non si pente, anzi, si dice orgoglioso del percorso della sua Inghilterra, al punto che si vanta con orgoglio del proprio tatuaggio:

Ho vissuto le migliori due settimane della mia vita. Sono stato così orgoglioso di essere inglese e l'eliminazione non cambierà questo.

Simile la storia di Teddy Allen. Il tifoso inglese si è tatuato il volto di Harry Kane sulla coscia sinistra. D'altronde l'attaccante del Tottenham nelle prime due partite dei Mondiali 2018 aveva realizzato 5 gol, sognare era lecito. Oltre al ritratto di Kane, Teddy si è lasciato scrivere addosso due frasi molto emblematiche: "World Cup Winners 2018" sulla coscia e "It's coming home" sul polso. Alla fine però l'Inghilterra è implosa, perdendo sia la semifinale che la finale terzo-quarto posto. Quei tatuaggi però resteranno per sempre. Storie che in Italia difficilmente esistono. Merito della cara e dolce scaramanzia che ci fa stare con i piedi per terra.