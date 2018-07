La Francia favorita per la conquista della coppa: tra i possibili marcatori fari puntati su Griezmann, Mandzukic e Mbappé. Ma occhio a Perisic.

un'ora fa di Luca Guerra

Il giorno dei giorni per i Mondiali 2018 è arrivato: alle 17 (ora italiana) Francia e Croazia saranno avversarie sul prato del Luzhniki di Mosca per giocarsi la finalissima. In palio c'è un enorme pezzo di storia calcistica: i Bleus sognano di fare il bis a 20 anni di distanza da quella Coppa del Mondo festeggiata in casa, con Didier Deschamps - oggi commissario tecnico - intento a sollevare il trofeo da capitano. Modric e compagni non sono mai stati così vicini alla vetta del calcio mondiale e meditano la vendetta sportiva del 1998, quando fu proprio la Francia a stopparli in semifinale.

Di fronte a Mosca ci saranno due scuole di gioco differenti, ma estremamente simili nell'intento finale: imporsi cercando sempre di proporre gioco e raramente speculando sull'errore avversario. In finale la Francia ci è arrivata vincendo il suo girone davanti a Danimarca, Perù e Australia e poi eliminando Argentina, Uruguay e Belgio nella fase a eliminazione diretta. La Croazia è arrivata prima nel gruppo D a punteggio pieno, mettendosi alle spalle Argentina, Nigeria e Islanda: dagli ottavi di finale in poi i tempi supplementari sono diventati la buona regola di Mandzukic e soci, che hanno superato Danimarca e Russia addirittura ai calci di rigore e in semifinale l’Inghilterra dopo 120 minuti.

Se per la Francia quella del Luzhniki sarà la terza finale mondiale, con una vittoria (nel 1998 contro il Brasile) e una sconfitta (nel 2006 contro l'Italia), la Croazia non era mai arrivata così in fondo: quella balcanica è la tredicesima nazionale a riuscirci, la decima tra le europee. Nella loro storia le due nazionali si sono incrociate cinque volte, di cui tre in amichevole e due in partite con punti e traguardi in palio: se nel 1998 fu la doppietta di Lilian Thuram a regalare ai francesi l'accesso alla finale, negli Europei 2004 la sfida terminò 2-2 con autorete di Tudor, centri di Rapajc e Prso e pareggio di Trezeguet. Francia-Croazia vale quindi il titolo di vincitore dei Mondiali 2018: analizziamo insieme le quote.

Mondiali 2018, i pronostici della finale Francia-Croazia: le quote dei bookmakers

Alla finale di Mosca Francia e Croazia arrivano con gli organici al completo: Didier Deschamps va verso la conferma dell'undici che ha superato il Belgio, con Mbappé e Griezmann pronti a ruotare intorno al centravanti "apriscatole" Giroud. In mezzo al campo ci sono Kanté, Pogba e Matuidi. Dall'altra parte Dalic ha sciolto i suoi dubbi: Perisic, uscito malconcio dalla semifinale giocata contro l’Inghilterra, sarà della partita e completerà il trio alle spalle di Mandzukic con Rebic e Modric. Conferma per Subasic in porta così come per Rakitic e Brozovic in mediana.

Esito 1X2

Di fronte ci saranno due nazionali ancora imbattute nel corso del loro cammino nei Mondiali 2018. Cinque vittorie e un pareggio per la Francia, tre vittorie e altrettanti pareggi nei tempi regolamentari per la Croazia. Il pronostico è dalla parte dei Bleus, con successo di Varane e compagni in lavagna a 1,90: il successo croato entro i 90 minuti è invece quotato a 4,40, mentre il pareggio e l'approdo ai tempi supplementari paga 3 volte la posta. Distanze che si riducono guardando al passaggio del turno: la conquista della Coppa del Mondo da parte dei francesi è quotata a 1,40, mentre la festa della Croazia vale 2,90 volte la puntata.

Goal-No Goal

Nelle sei partite sin qui giocate in Russia, la Francia è andata a segno 10 volte, incassando 4 reti, mentre il bilancio della Croazia è di 12 gol fatti e 5 al passivo. Come in quasi tutte le partite decisive, si attende un confronto estremamente equilibrato e povero di reti, almeno nei tempi regolamentari: l'opzione Goal paga fino a 2,20 volte la posta mentre il No Goal è in lavagna a 1,60.

Under/Over 2.5

Se la media delle reti fatte e di quelle incassate in ogni partita della competizione russa per le due squadre sfiora la soglia delle tre reti a partita, i bookmakers prevedono una partita con pochi spazi a disposizione negli ultimi 16 metri. La possibilità che nel corso dei tempi regolamentari si vedano due o meno centri complessivi paga 1,45 volte la posta, mentre l'opzione Over 2,5 è quotata a 2,10. Una cifra accattivante per chi si aspetta una finale ricca di gol.

Risultato Esatto

Senza dubbio è il tipo di giocata più complicato per gli scommettitori. L'opzione più probabile in lavagna è la vittoria della Francia per 1-0, pagata 5 volte la posta. Un successo per 2-0 di Griezmann e compagni paga 8 volte la posta, mentre i margini di guadagno aumentano in caso di successo croato. Lo 0-1 per la nazionale di Dalic è in lavagna a 11. Se dovesse invece ripetersi il 2-1 francese di 20 anni fa, la quota assicurata è di 9,50.

Marcatori

Impossibile non concentrarsi sulle stelle in campo nei rispettivi attacchi: Antoine Griezmann polverizza le quotazioni rispetto a compagni di squadra e avversari. Una rete del 'Petit Diable' dell'Atletico Madrid è pagata 2,85 volte la posta. Un valore giustificato dalla sua presenza in 11 reti nelle ultime 9 partite a eliminazione diretta giocate dalla Francia tra Mondiali ed Europei. Un centro del compagno di reparto Kylian Mbappé è in lavagna a 3,30, poco meno di un acuto di Mario Mandzukic su sponda croata (4.,40). Occhio anche ai centrocampisti offensivi: la buona vena di Ivan Perisic e Luka Modric vale 6 volte la puntata, stessa quota assicurata per una rete di Paul Pogba.