11' - Rakitic cerca Perisic in profondità, l'interista viene anticipato. Ottimo inizio della Croazia, la Francia ha inziato col freno a mano tirato.

9' - Croazia ancora pericolosa. Cross di Rakitic, Pavard anticipa Perisic pronto a colpire di testa da ottima posizione.

8' - Tunnel di Rakitic a Pavard, pallone per Strinic che al momento di crossare viene fermato da un grande intervento di Mbappé.

3' - Iniziativa di Perisic che prova a sfondare sulla sinistra ma viene fermato dai difensori francesi.

2' - Che rischio di Umtiti! Da ultimo uomo cerca di saltare Modric e subisce fallo.

1' - Partiti! La finale del Mondiale è iniziata! Francia in completo interamente blu, Croazia in maglia biancorossa su pantaloncini bianchi.

PRIMO TEMPO

