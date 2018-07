Francia campione, Deschamps: "Titolo meritato". E Griezmann...

Dal ct all'attaccante, passando per il centrale Rami: ecco le parole dei campioni del mondo.

La Francia è campione del mondo per la seconda volta nella storia. La Nazionale transalpina è tornata in cima al mondo dopo il primo e ultimo titolo del 1998 grazie alla vittoria per 4-2 sulla Croazia. A decidere il match sono state le reti di Mandzuklic (autogol), Griezmann, Pogba e Mbappé.

Il ct dei Galletti Deschamps scrive così la storia ed eguaglia Beckenbauer e Zagallo, che fino a ieri erano gli unici due ad aver vinto il Mondiale da calciatore e da tecnico. Nel 1998 Deschamps era il capitano dei Bleus, oggi la guida tecnica. Per lui una soddisfazione enorme dopo la finale dell'Europeo persa nel 2016 contro il Portogallo:

Tutto quanto è così splendido - ha detto Deschamps a TF1 - e meraviglioso. Abbiamo ragazzi in squadra che hanno 19 anni e sono campioni del mondo. Sì, è vero che non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo dimostrato grande mentalità. La nostra è una vittoria meritata. Siamo arrivati in cima al mondo grazie al lavoro, non è stato facile. Perdere l'Europeo ci ha fatto male e ci ha fatto crescere. Lunga vita alla Francia

Così invece Antoine Griezmann, eletto man of the match della finale:

Non so neanche dove mi trovo, sono contentissimo. La partita è stata difficile, la Croazia ha fatto una grande gara. Non vediamo l'ora di arrivare in Francia. Il rigore? Avevo pensato di fare il cucchiaio, come Panenka o Zidane (ride, ndr). Alla fine ho preferito calciare di piatto...

