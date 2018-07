Calciomercato Napoli, Ancelotti: "La punta? Non sono affari vostri"

Il Napoli ha vinto 4-0 la prima amichevole stagionale contro il Gozzano, squadra neopromossa in Lega Pro, grazie alle reti di Fabian Ruiz (splendido sinistro dalla distanza), Grassi, Verdi (rigore) e Ounas.

Nel post-partita ai microfoni di Sky Sport ha parlato Carlo Ancelotti che ha commentato la prestazione dei suoi e ha affrontato anche il tema calciomercato:

Sono soddisfatto per come abbiamo pressato in avanti, una cosa che la squadra sa già fare molto bene. Tatticamente questa squadra ha molte conoscenze. Hamsik come ho già detto può stare in regia perché è intelligente e ha una grande visione di gioco. Marek darà una mano a Diawara a migliorare