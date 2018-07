Calciomercato Milan, se parte un big assalto a Higuain: è il sogno di Elliot

Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il fondo americano cercherà di prendere il Pipita se dovesse partire un big. Anche il Chelsea sul Pipita: proposto scambio con Morata.

"Milan, Elliot vuole Gonzalo Higuain". Così titola l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il fondo americano sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Juventus non prima di aver ceduto un big. Gli indiziati a salutare Milanello sono Gigio Donnarumma e Suso, due cessioni che per i rossoneri potrebbero significare importanti plusvalenze.

Il calciomercato però resterà fermo fino a quando non sarà noto l'esito del ricorso al TAS contro l'esclusione dall'Europa League decisa dall'UEFA per il mancato rispetto delle norme sul Fair Play Finanziario. Una volta che il Milan conoscerà il suo destino, verranno delineate le strategie di mercato definitive.

E in cima alla lista dei desideri di Elliot c'è proprio Gonzalo Higuain, per cui la Juve chiede almeno 60 milioni di euro e considerato in uscita dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo per 105 milioni (più 12 di commissioni). Ovviamente non c'è solo il Milan su Higuain, cercato con insistenza anche dal Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri.

Proprio i Blue hanno proprosto uno scambio con Morata, prontamente rifiutato dalla Vecchia Signora. Marotta e Paratici hanno infatti intenzione di fare cassa dopo il maxi-esborso per arrivare a CR7. Oltre a Higuain, che chiede 7 milioni di buonuscita per lasciare la Juve, potrebbero andare via anche Sturaro, Pjaca e Rugani.