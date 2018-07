I gialloneri devono ancora sostituire Batshuayi e vorrebbero prendere alcuni giocatori di grande personalità: si pensa al croato della Juventus.

Non basta la tecnica, non basta la tattica. Oggi nel calcio per vincere serve un gruppo di uomini compatti. Spogliatoi uniti, guidati da un leader indiscusso. Nell'ultima stagione il Borussia Dortmund è imploso proprio perché senza un vero leader. Non c'era in campo, non c'era in panchina. E i gialloneri hanno rischiato di fallire la qualificazione alla Champions League (sono arrivati quarti a pari merito col Bayer Leverkusen ma premiati dalla differenza reti).

Non solo in Bundesliga però: anche nelle altre competizioni il Borussia Dortmund ha fallito. Appena due punti conquistati nella fase a gironi della Champions League, eliminazione in Europa League contro il Salisburgo e anche in Coppa di Germania la squadra non è andata molto lontano. Per questo, nell'attuale sessione di calciomercato, ci si aspetta qualche colpo importante.

Di giocatori in grado di alzare la qualità tecnica il Borussia Dortmund ne ha diversi (Reus e Pulisic su tutti), manca però un certo tasso di grinta. Manca la cattiveria. Manca il leader, la guida. Per questo il primo obiettivo di calciomercato non è un giocatore specifico in un ruolo specifico. Il primo obiettivo deve rispondere a un identikit caratteriale.

Calciomercato Borussia Dortmund, si punta Mandzukic

Stuzzicava l'idea Arturo Vidal, ma riuscire a strapparlo ai rivali del Bayern Monaco non era facile. Negli ultimi giorni però, osservando i Mondiali, ai dirigenti del Borussia Dortmund è venuta un'idea: Mario Mandzukic. Alla Juventus, per il bene della squadra, si è spesso sacrificato adattandosi a ruoli non suoi, dimostrando grande carisma. In Russia si è confermato un vero e proprio trascinatore, avendo portato la sua Croazia fino alla finale.

Con l'addio di Batshuayi, tornato al Chelsea, il Borussia Dortmund deve ancora individuare un sostituto all'altezza. Mandzukic sarebbe quindi l'ideale non soltanto dal punto di vista carismatico, ma anche dal punto di vista tecnico-tattico. In Germania, inoltre, Mario ha già giocato sia con il Wolfsburg che con il Bayern Monaco. Conosce il campionato, conosce la lingua, non faticherebbe a inserirsi.

Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, infine, il croato rischierebbe di trovare molto meno spazio. Per questo la trattativa di calciomercato può decollare. Perché a Dortmund sono convinti che Mandzukic sarebbe l'affare perfetto, che porterebbe in dote quel carisma che oggi, all'interno dello spogliatoio, manca. Perché nel calcio non basta la tecnica, non basta la tattica. Servono anche i leader. Gente alla Mandzukic.