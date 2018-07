I bavaresi potrebbero rinunciare alla tradizione e optare per una maglia color menta che non avrebbe precedenti. La società però mostrerà la nuova divisa solo il 19 luglio.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Una sorpresa che non piace. Il Bayern Monaco potrebbe lasciare la tradizione. Il club bavarese, stranamente, non ha ancora mostrato la seconda maglia per la stagione 2018-19. Eppure alle prime partite ufficiali manca appena un mese. La divisa da trasferta però è ancora un mistero. O meglio: doveva esserlo. Perché stanno trapelando indiscrezioni significative.

Il fatto che fino a oggi non ci siano ancora indicazioni ufficiali sulla maglia che i giocatori del Bayern Monaco indosseranno in trasferta è sospetto. In Germania, di solito, le divise vengono mostrate (e spesso già indossate) nelle ultime partite del campionato, per sponsorizzarle in vista della stagione successiva. Per questo il mistero era particolarmente fitto.

In molti, in questi mesi, hanno ipotizzato che il Bayern Monaco stesse preparando una sorpresa per i propri tifosi. Una maglia speciale. Forse una che rievocasse i successi del passato? Forse una che ricordasse la squadra capace di vincere tre volte la Champions League (dal 1974 al 1976), ultima a riuscirci prima dell'exploit del Real Madrid? Niente di tutto questo.

Bayern Monaco, la seconda maglia sarà verde?

In passato il Bayern Monaco ha indossato maglie con i colori più diversi: quelli sociali sono il rosso e il bianco. Ma ci sono state anche divise, nere, blu, blu scure e gialle. Eppure può esserci una maglietta inedita. E ai tifosi l'idea non piace particolarmente.

Il portale Footyheadlines.com, solitamente molto ben informato su queste cose, ha pubblicato delle foto con quella che dovrebbe essere la maglia da trasferta del Bayern per la stagione 2018-19. I bavaresi però ad oggi non hanno ancora confermato (né smentito): loro sveleranno il mistero il 19 luglio con una conferenza stampa.

La divisa però potrebbe essere sorprendentemente color verde menta. Ci sarebbero poi dei ricami (su maniche e braccia) color viola. Anche lo sponsor e il logo verrebbero stampate in viola. I pantaloncini sarebbero lilla, con il logo in verde. I calzettoni sarebbero invece color menta, con qualche striscia (viola) orizzontale. Sarebbe una vera sorpresa, molto lontana dalla tradizione. E i tifosi per ora non sono convinti.