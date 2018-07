Dopo una trattativa lunga e difficile, Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. L'ormai ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto che lo legherà al club londinese per i prossimi 3 anni.

‘I hope we can provide some entertaining football for our fans, and that we will be competing for trophies at the end of the season, which is what this club deserves.’ #WelcomeSarri https://t.co/z2hTHOO3I5