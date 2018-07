L'arrivo di Cristiano Ronaldo accende già a luglio Juventus-Inter, mentre le grandi di Spagna pensano al calciomercato per la prossima stagione.

un'ora fa di Daniele Minuti

L'arrivo di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo nel campionato italiano ha acceso le rivali della Juventus che hanno immediatamente lanciato la sfida ai Campioni d'Italia in carica per la prossima stagione.

Prima fra tutte c'è l'Inter, che ieri ha virtualmente lanciato il guanto contro gli eterni rivali grazie alle parole di Luciano Spalletti, che dal ritiro nerazzurro ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dichiarato che l'arrivo dell'ormai ex giocatore del Real Madrid non spaventa la sua squadra.

Il duello già acceso fra Juventus e Inter domina i titoli sulle prime pagine dei giornali sportivi italiani della nostra rassegna stampa di oggi, mentre all'estero il focus è sulla finale dei Mondiali oppure sul calciomercato delle grandi squadre europee.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter Ninja"

Il titolo principale della Gazzetta dello Sport è dedicato alle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa ieri in cui il tecnico dell'Inter ha virtualmente lanciato la sfida alla Juventus per il prossimo campionato.

Corriere dello Sport: "Luciano Ronaldo"

Sul Corriere dello Sport il titolo in taglio alto è dedicato al Chelsea dove da ieri è iniziata definitivamente l'era Maurizio Sarri, mentre quello principale riporta le parole di Spalletti che lancia la sfida alla Juventus.

Tuttosport: "CR7 accende Juve-Inter"

Anche su Tuttosport il tema principale è Juventus-Inter: dopo tanti anni in cui una delle squadre ha dominato mentre l'altra era in difficoltà, nella prossima stagione le due storiche rivali potrebbero tornare a giocarsi lo Scudetto.

L'Équipe: "Les indesctuctibles"

La rassegna stampa estera inizia con l'Équipe, la cui prima pagina si proietta già verso la partita di domani: alle ore 17:00 si giocherà la finale dei Mondiali di Russia 2018 che vedrà sfidarsi Francia e Croazia.

As: occhi su Mbappé

Su As il tema principale è il calciomercato del Real Madrid che si incrocia involontariamente con i Mondiali: a parlare è Karembeu che elogia Mbappé e esorta i Blancos a fare in fretta ad acquistare il francese.

Sport: "Subasta por Yerry Mina"

Ancora calciomercato sulla prima pagina di Sport, dove si intrecciano l'arrivo di Lenglet al Barcellona e la possibile partenza di Yerry Mina. Per il colombiano infatti ci sarebbero molte offerte dalla Premier League.

Mundo Deportivo: "Conexión francesa"

Sempre Barcellona sul Mundo Deportivo, con i blaugrana che non vogliono fermarsi ad Arthur e Lenglet e puntano ad un colpo a centrocampo. Nel mirino 3 giocatori francesi: Pogba, Nzonzi e Rabiot.

Marca: "Never, never, never"

Terminiamo il giro dei giornali spagnoli con Marca che in prima pagina spinge la notizia dell'interesse del Real Madrid per Neymar nonostante ieri i Blancos abbiano rilasciato un comunicato smentendo questa indiscrezione.

A Bola: "Promete!"

La rassegna stampa di oggi termina con la prima pagina della Bola che analizza la prima uscita stagionale del Benfica. Nell'amichevole contro il Vitória Setúbal le Aquile non sono andate oltre l'1-1.