Mario è un top player, amichevole o finale per lui non fa differenza: nessun allenatore potrà mai avere problemi avendolo in squadra.

Proprio Dalic ha parlato dopo il centrocampista del Real Madrid e non si è voluto nascondere nonostante il percorso da outsider della sua squadra: domani la Croazia giocherà per vincere e portare a casa la Coppa del Mondo.

Il capitano della Croazia loda il suo ct: "Lo apprezziamo come allenatore e come uomo". Il tecnico: "È la partita più importante. Mandzukic? Un top player".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK