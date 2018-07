Il tantissimo talento che si vedrà nella sfida di Mosca sembra equamente diviso da una parte e dall'altra, con più di un candidato al Pallone d'Oro come Griezmann, Mbappé e Modric. Deschamps però sa che una finale dei Mondiali non si vince coi singoli.

Il commissario tecnico dei transalpini, nonostante gli ottimi risultati da quando siede sulle panchine, è sempre stato criticato in particolare per il gioco poco spettacolare con cui fa esprimere le sue squadre. Ma la vittoria nei Mondiali 2018 rivaluterebbe la sua intera carriera anche perché diventerebbe il terzo a farlo sia da allenatore che da giocatore, punto però sviato nella conferenza stampa prepartita.

Dopo aver vinto una finale dei Mondiali in casa nel 1998 da calciatore e averne persa una sempre in terra amica ma da allenatore durante gli Europei del 2016, Francia-Croazia è più di una semplice partita per Didier Deschamps .

