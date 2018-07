Deludenti gli inglesi, non riescono mai a entrare realmente in partita. De Bruyne illumina, ma il gol decisivo lo confezionano Chadli e Meunier a inizio gara.

0 condivisioni

22 minuti fa di Elmar Bergonzini

Il calcio è così: nel giro di pochi giorni può succedere tutto e il contrario di tutto. E i giudizi cambiano. L'Inghilterra, fino a metà della semifinale dei Mondiali 2018 contro la Croazia, sembrava aver disputato un torneo eccezionale. Una gara e mezzo dopo viene incredibilmente ridimensionata. Finisce quarta, come (dal 1966 in poi) è successo solo nel 1990. Eppure non ha convinto.

Delle sette partite disputate ai Mondiali 2018, infatti, l'Inghilterra ha vinto solo contro Tunisia (in pieno recupero), Panama e Svezia. Nelle altre quattro partite è arrivato un pareggio (contro la Colombia priva di James Rodriguez) e tre sconfitte (due con il Belgio e una con la Croazia). Quando il livello si è alzato gli inglesi non hanno mai vinto, spesso hanno perso.

Nella finale terzo-quarto posto di oggi l'Inghilterra non ha convinto: troppo lenta, compassata, a lungo in balia del possesso palla degli avversari. De Bruyne e Hazard (autore del definitivo 2-0) hanno fatto quel che volevano, Kane, che pure chiuderà i Mondiali 2018 da capocannoniere, nelle ultime quattro partite ha segnato solo una volta (contro la Colombia) su rigore. Troppo poco. E anche oggi è sembrato spento.

Getty De Bruyne in azione in Belgio-Inghilterra

Mondiali 2018, Belgio-Inghilterra: le pagelle

BELGIO (3-4-3): Courtois 6; Alderweireld 6,5, Kompany 5,5, Vertonghen 6,5; Meunier 7, Tielemans 5,5 (dal 78' Dembelé sv), Witsel 6, Chadli 6,5 ( 38′ pt Vermaelen 6,5); De Bruyne 6,5, Lukaku 5,5 (15′ st Mertens 6), Hazard 7. All. Martinez 6,5.

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford 6; Rose 6 (1′ st Lingard 5,5), Stones 5,5, Maguire 5,5; Trippier 5,5, Jones 5, Delph 5,5, Dier 6,5, Loftus-Cheek 5,5 (dall'84' Alli sv); Sterling 5 (1′ st Rashford 5,5), Kane 4,5. All. Southgate 5,5.

I migliori

Hazard 7

I suoi Mondiali terminano con una partita eccezionale, l'ennesima in questa manifestazione. Per qualità dell'avversario aveva probabilmente fatto meglio ai quarti contro il Brasile, ma oggi è comunque andato benissimo. Si inserisce fra le linee provocando un grande mal di testa ai difensori inglesi. Nel finale segna il gol del 2-0.

Getty Hazard esulta dopo il gol

Meunier 7

Sblocca subito la partita con un bel gol, sfruttando un ottimo assist di Chadli. Per tutta la partita ha corso a tutto campo, aiutando il Belgio ad avere il meglio sul centrocampo inglese. Aumenta il rimpianto di tecnico e compagni di non averlo avuto a disposizione in semifinale contro la Francia.

Getty Meunier esulta dopo il gol

De Bruyne 6,5

Bellissimo il passaggio per il gol di Hazard nel finale. Ha cercato più volte la via del gol ma era chiuso dalla gabbia della difesa inglese. Ha comunque preso per mano la squadra. Oggi esattamente come in tutto il resto del torneo. Un giocatore della sua qualità l'Inghilterra non ce l'ha, e si è visto.

Getty De Bruyne abbraccia Hazard e Mertens

I peggiori

Kane 4,5

Proprio come in semifinale delude le attese. L'attaccante inglese è arrivato al termine di questa competizione con la lingua di fuori, comprensibile dopo una stagione che per lui (e il suo Tottenham) è stata lunga e faticosa. Ma il gol che sbaglia oggi, e il suo immobilismo, non possono esser giustificati.

Getty Kane esausto a fine partita

Sterling 5

Anche lui, proprio come il suo capitano, è arrivato a questa partita con le pile scariche, forse anche un po' demotivato dopo la delusione dovuta alla sconfitta in semifinale. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo. Probabilmente non era il peggiore, ma da lui ci si aspettava comunque molto di più.