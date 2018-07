L'ex giocatore dell'Inter parla in vista della finale fra Francia e Croazia: "Vinceremo, spingeremo la Nazionale in 66 milioni. Kylian diventerà il migliore".

2 condivisioni

un'ora fa

La Francia non arrivava in finale dei Mondiali da 3 edizioni e dopo la sconfitta per mano dell'Italia del 2006, i tifosi transalpini sentono che quella contro la Croazia potrebbe essere la volta buona per alzare di nuovo la Coppa. I galletti ci arrivano infatti da favoriti guidati dalle giocate di talenti come Pogba, Griezmann e Mbappé.

Getty

Ne è convinto anche Yuri Djorkaeff che ha parlato ai microfoni del quotidiano Le Figaro in vista della sfida contro la Nazionale di Dalic e secondo l'ex giocatore dell'Inter i transalpini vinceranno anche contro i balcanici.

Il gruppo è molto più maturo di quanto credessi, mi ha sorpreso. Credo che la Francia vincerà ai Mondiali, ci saranno 66 milioni di tifosi a spingerla.

Il Serpente era in campo 20 anni fa in quel Francia-Brasile che consegnò alla sua Nazionale la prima vittoria dei Mondiali. Quella squadra era guidata da Zidane, secondo Djorkaeff questa ha un altro fenomeno: Mbappé.

Mbappé oggi è davanti a tutti, il suo gioco è irraggiungibile. Calciatori come Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar sono ormai obsoleti: diventerà lui il migliore del mondo.

Una vera e propria incoronazione per Mbappé da parte di uno dei giocatori più forti della storia della Nazionale francese. Ora sta al giovane fenomeno del Paris Saint-Germain ripagare la fiducia nella finale contro la Croazia.