Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Cavani si riduca lo stipendio"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parola dal ritiro di Dimaro insieme al nuovo allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti, e all'attaccante Lorenzo Insigne.

Tanti i temi affrontati dal numero uno dei partenopei, a iniziare dal calciomercato e dal sogno Edinson Cavani, centravanti del PSG:

So bene che vorresti di nuovo Cavani al Napoli, ma lui guadagna 20 milioni di euro ogni 10 mesi. Prendere lui per non fare giocare altri non credo sia una scelta giusta. Una squadra è fatta da undici giocatori, non da uno solo. Con uno solo non si vince. Guardate Higuain, con noi ha fatto il record di gol ma non abbiamo vinto nulla. Lui invece è andato a guadagnare il triplo. Ultimamente stiamo mettendo in condizione chi viene da noi di andare a guadagnare tanto di più da un'altra parte. Cavani se vuole mi chiama e si riduce lo stipendio, poi mi fa parlare col PSG. Quando è andato via lo ha fatto per andare a prendere di più...