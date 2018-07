Xherdan Shaqiri è un nuovo giocatore del Liverpool. Il classe 1991 svizzero di origini albanesi lascia lo Stoke City e si trasferisce ai Reds che hanno deciso di pagare la clausola di circa 13 milioni di euro. Si tratta del terzo acquisto per Klopp dopo quelli di Fabinho e Naby Keita.

😁👍 A little message for all you Reds from our new signing, @XS_11official ... pic.twitter.com/ghRLvgvgjK

L'ex Inter e Bayern Monaco ha firmato un contratto a lungo termine con il Liverpool dopo aver completato le visite mediche di rito. "Sono davvero contento - ha detto Shaqiri - di trovarmi qui. Il Liverpool è un club grandioso con una lunga storia, ha giocatori e un allenatore fantastici".

Anche il manager Jurgen Klopp ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ultimo arrivato: "Xherdan è un giocatore rapido, abile palla al piede e dotato della giusta cattiveria in campo. Si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza".

"I can’t wait to see the fans. I hope we can have a lot of beautiful moments in the coming years." 😁@XS_11official's interview in full: https://t.co/nQDZR2z6QM#XS23 pic.twitter.com/c5hqgirxPX