I bianconeri sono pronti a cederlo al Chelsea ma l'attaccante argentino chiede un'annualità di stipendio come conguaglio per il trasferimento in Premier League.

un'ora fa di Luca Guerra

Un incentivo all'esodo a sei zeri. L'arrivo di Cristiano Ronaldo implica una chiusura degli spazi per il ruolo di centravanti nella Juventus 2018/2019 e a farne le spese potrebbe essere chi ha avuto la maglia numero 9 bianconera sulle spalle nelle ultime due stagioni, realizzando 55 reti in 105 partite e vincendo due campionati di Serie A, due volte la Coppa Italia e una Supercoppa italiana: Gonzalo Higuain. Prima di ufficializzare l'addio dell'attaccante passato per Real Madrid e Napoli prima di vestire il bianconero, il Pipita deve però risolvere una spinosa questione con la Juventus: quella riguardante la sua buonuscita.

L'attaccante argentino potrebbe allungare la lista dei calciatori in uscita nel calciomercato Juventus 2018/2019, seguendo Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner e Kwadkwo Asamoah. A differenza dei tre ex compagni di squadra, andati via da Torino a costo zero, il Pipita potrebbe muoversi dall'Italia in cambio di un robusto conguaglio, pari a circa 60 milioni di euro.

A tanto equivale l'offerta che il Chelsea ha preparato per l'attaccante classe 1987, reduce dalla delusione mondiale con l'Argentina e pronto a tornare in campo per conquistare altri trofei nelle competizioni per club. Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Napoli - dove nella stagione 2015/2016 Higuain totalizzò il record di reti in una stagione di Serie A, ben 36 - lo attende a braccia aperte a Londra.

Getty Images Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain pronto per il Chelsea: manca la buonuscita

Calciomercato Juventus, London calling: Higuain chiede una buonuscita da 7 milioni

Alla chiamata del Chelsea, accompagnata da 60 milioni messi sul piatto dal club londinese, la Juventus e Higuain hanno risposto positivamente. Ma con riserva: quella del centravanti è legata appunto alla buonuscita chiesta al club bianconero. Il numero 9 chiede 7 milioni di euro, pari a un'annualità di stipendio, per salutare in direzione Premier League. Richiesta alla quale la società di Andrea Agnelli non sembra disposta a cedere: per questo non è escluso che si vada al braccio di ferro. Il concetto espresso da Higuain è chiaro. Si sente scaricato dalla società e accetterebbe di andare via solo alle sue condizioni.

Getty Images Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri ai tempi del Napoli: si ritroveranno a Londra?

A Londra, sponda Blues, Higuain potrebbe ritrovare oltre a Sarri anche Rugani, suo compagno di squadra alla Juventus e nell'orbita del club inglese. Il calciatore argentino, passato due anni fa dal Napoli ai bianconeri per 93 milioni di euro, è atteso in ritiro alla Continassa nel prossimo weekend, ma l'intenzione della società piemontese è di evitarne la presenza a disposizione di Massimiliano Allegri e chiudere in tempi brevi l'affare con il Chelsea. A queste condizioni, però, appare complicato ipotizzare una trattativa lampo.