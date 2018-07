Sarri al Chelsea, Zola: "Chi ama il calcio non può non ammirarlo"

Sarri al Chelsea, Zola: "Chi ama il calcio non può non ammirarlo"

Chiaro riferimento al Real Madrid, che in questi giorni sta scandagliando il calciomercato per cercare sostituti di Cristiano Ronaldo. Il primo assist arriva dal Belgio, con Hazard che si candida a diventare il nuovo asso dei Blancos.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK