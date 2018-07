Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio. #ForzaNapoliSempre

Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo (continua)

Subito dopo è arrivato anche i tweet di saluto da parte del Napoli, con cui il divorzio non è stato esattamente sereno. Il club partenopeo però ha ringraziato l'allenatore augurandogli buona fortuna per il suo futuro.

Con il suo arrivo ufficiale al Chelsea, ora Sarri potrà cominciare a concordare le prossime mosse di calciomercato con la dirigenza che stando alle indiscrezioni lo porteranno a fare la "spesa" in Serie A (Higuain e Rugani sono i primi obiettivi). In attesa del calciomercato però, l'era Sarri al Chelsea è finalmente iniziata.

Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Spero di mostrare un bel gioco ai nostri fan e voglio competere per vincere trofei come questo club merita.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach! Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f #WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6

L'ormai ex allenatore del Napoli sostituisce Antonio Conte sulla panchina dei londinesi: "Spero di giocare un bel calcio per i tifosi e di vincere trofei".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK