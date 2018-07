La leggenda del Milan sarà protagonista della nuova piattaforma streaming che trasmetterà parte della Serie A nella prossima stagione.

3 ore fa

In questi giorni si parla di lui in particolare per un possibile ingresso nell'organigramma societario del nuovo Milan ma oggi è arrivata una notizia importante sul futuro di Paolo Maldini che entra ufficialmente nella squadra di DAZN.

Ora è ufficiale, Paolo Maldini scenderà in campo con il team #DAZN la prossima stagione! #WelcomeMaldini pic.twitter.com/8jimuP1cvI — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 13, 2018

La leggenda del Milan sarà quindi uno dei protagonisti del team della nuova piattaforma streaming di proprietà di Perform Group che qualche settimana fa ha acquistato i diritti di 114 partite della prossima Serie A e di tutta la Serie B in esclusiva.

Maldini quindi sarà uno degli uomini di punta per il lancio di DAZN in Italia e potrebbe prestare la sua esperienza sia come commentatore che come opinionista. Quel che è sicuro è che L'ex difensore rossonero sarà il nuovo testimonial di DAZN, in attesa di scoprire anche se questo ruolo cambierà qualcosa nelle sue decisioni riguardanti il futuro nel Milan.