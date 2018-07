Juventus, Cristiano Ronaldo guadagnerà quasi 1 euro al secondo

Basta un semplice calcolo partendo dai 120 milioni in quattro anni previsti dal contratto in bianconero. Ogni giorno il portoghese incasserà più di 83mila euro.

0 condivisioni

36 minuti fa di Alberto Casella

Le acque del calciomercato, nostrano e continentale, si stanno un po' calmando, al termine di un paio di settimane a dir poco frenetiche. Almeno fino a lunedì, quando a Torino è attesa la presentazione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus,

Lo tsunami provocato dal trasferimento del secolo - almeno per quanto riguarda sicuramente la Serie A - si sta placando e lascia lo spazio ai commenti. Di giubilo quelli dei tifosi della Juventus, di rassegnazione e disappunto gli altri - diciamo pure che rosicano - che fino alla fine avevano sperato nella bufala estiva.

Ora la curiosità, su ambedue i fronti anche se con aspettative opposte, è di vedere se l'affare lo ha fatto più la Juventus, Cristiano Ronaldo o entrambi. Di sicuro il giocatore si è messo dalla parte della ragione ponendo la sigla su un contratto che gli garantirà 120 milioni di euro in 4 anni e che scadrà quando lui avrà già festeggiato il 38esimo compleanno.

Juventus, lo stipendio di Cristiano Ronaldo: come e più di LeBron

L'accordo fra Cristiano Ronaldo e la Juventus mette la Serie A nella scia della Nba per capacità di pagare i propri top player: pochi giorni prima, infatti, i Los Angeles Lakers avevano convinto LeBron James a sposare la causa gialloviola offrendogli un quadriennale da 154 milioni. E forse sarebbe addirittura più corretto dire che la Serie A si è fatta un boccone della Nba, perché se LeBron era free agent, per Cristiano il club bianconero scucirà al Real Madrid un tutto compreso da 117 milioni.

Getty Images

Di fronte a certe cifre è irresistibile la tentazione di scorporare i numeri, frantumare quella montagna di milioni per aprire il confronto, ovviamente impietoso, con il reddito medio di una persona normale, di uno di noi insomma. Cominciamo dallo stipendio annuo, facile da calcolare: 30 milioni. Fa effetto, certo, ma il mensile ancora di più: 2 milioni e 500mila euro, circa 7 volte lo stipendio di Donald Trump e 10 quello di Sergio Mattarella.

Quattro giorni per una Rolls Royce

Ma per rosicare fino in fondo dividiamo la "busta paga" di Cristiano per i 30 giorni che in media compongono un mese: arriviamo a oltre 83mila euro al giorno, più di quello che spetta al premier spagnolo Sanchez in un intero anno. Tanto per dire, in un paio di giorni Cristiano Ronaldo potrebbe arricchire il suo già fantastico garage con un Porsche Cayenne 4.0 V8 Turbo da 143mila euro, senza neanche dover tirare troppo la cinghia, mentre gli ci vorrebbero quattro giorni un po' a stecchetto per potersi permettere una Rolls Royce Ghost 6.6 V12 Black Edge, a listino a 340mila.

Guadagnerà quasi 1 euro al secondo

Non vi basta? Allora pensate che ogni ora che passa, anche quella che trascorre davanti alla televisione o schiacciando un pisolino CR7 incamera 3.472 euro, all'incirca due mensilità di un insegnante ma anche quanto serve per una settimana in Polinesia.

Quanto avete impiegato a leggere questo articolo, un minuto? Bene, nello stesso tempo Cristiano ha messo da parte 57,87 euro, mentre per un caffè gli basta un battito di ciglia, visto che guadagna 96 centesimi al secondo, che a febbraio diventano 1,03 euro. Cristiano, mi offri un caffè? Certo, aspetta... un secondo.