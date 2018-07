Real Madrid, Bale: "Deluso per la panchina contro il Liverpool"

L'attaccante del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla finale di Champions League: "Sarei voluto partire titolare".

2 ore fa

Gareth Bale è stato intercettato da alcuni fan all'interno del suo ristorante Elevens Bar & Grill a Cardiff. Tra una domanda e l'altra l'attaccante del Real Madrid si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla finale del 26 maggio vinta per 3 a 1 contro il Liverpool.

In quella gara Bale non è partito titolare (è entrato al 61° al posto di Isco), ma dal suo ingresso in campo è diventato l'eroe della serata per i tifosi madrileni. Il gallese ha messo a segno una doppietta che ha portato alla vittoria la squadra di Florentino Perez per la 13esima volta nella storia.

Prima il gol in rovesciata, poi un sinistro da fuori l'area di rigore con la complicità di Karius. Il classe '89, però, non nasconde la sua delusione per non essere partito nell'undici titolare:

Non nascondo che sono ancora deluso per non aver giocato titolare, ma quella sera sapevo di poter essere importante anche a partita in corso.

E poi sul gol realizzato in rovesciata:

Ho sempre voluto segnare un gol in rovesciata, ma farlo in quell'occasione è stato bello ed emozionante. È stato il momento e il posto giusto per farlo, una di quelle cose a cui non pensi, ma le fai e basta.

Il 28enne ha poi concluso: