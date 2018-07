La nona tappa del motomondiale si corre in Germania sul circuito in cui il leader della classifica Marc Marquez ha sempre vinto in carriera.

di Daniele Minuti

Il Mondiale della MotoGP si avvicina al suo giro di boa e dopo la spettacolare gara di Assen di due settimane fa ora tocca alla nona tappa, cioè quella che porterà i piloti a correre sul circuito del Sachsenring in Germania.

La pista tedesca negli ultimi anni è diventata letteralmente terra di conquista di Marc Marquez, attualmente leader della classifica Piloti della MotoGP: sin dal suo approdo nella massima categoria nel 2013 infatti il pilota spagnolo ha sempre vinto la gara del Sachsenring.

Per vedere se il 4 volte Campione del Mondo continuerà il suo dominio in Germania anche nella prossima edizione della gara, in programma lunedì 15 luglio alle ore 14:00, gli appassionati di MotoGp potranno seguire la corsa sia in TV (anche in chiaro) che in streaming.

Using the all of the track and a little bit more 😳@ValeYellow46 takes to the grass at the #GermanGP! pic.twitter.com/SHOlaGPQQg — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 13, 2018

MotoGP, dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in TV e streaming

La nona tappa del Motomondiale sarà, come tutte le altre, trasmessa in diretta televisiva per gli abbonati alla piattaforma Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport MotoGP HD, che si è recentemente spostato sul canale 207. In più la gara sarà visibile anche in differita e in chiaro su TV8, che la trasmetterà alle ore 21:30.

Per chi non avesse una televisione a portata di mano, c'è anche la possibilità di vederla in streaming: gli abbonati Sky potranno usufruire della piattaforma Sky Go mentre chi vorrà vederla in differita online potrà godersela sul sito di TV8 sempre alle 21:30. Rimane sempre l'opzione NowTv, l'internet tv di Sky a cui ci si può abbonare andando al link www.nowtv.it/sport.

In diretta per gli abbonati Sky:

Ore 13:15 - Paddock Live

Ore 14:00 - Gara

In streaming e on demand su NowTv:

Ore 14:00 - Gara

In differita su TV8: