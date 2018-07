Mondiali, Legends Supercup: l'Italia di Totti dà spettacolo

Azzurri protagonisti nel torneo di calcio a 6 che si sta svolgendo in Russia e che vede protagonisti i campioni del passato: in grande spolvero l'ex capitano della Roma.

5 ore fa

In Russia c'è un'Italia che vince e va in finale. No, non ai Mondiali, quelli li abbiamo visti sfumare il 13 novembre scorso dopo lo 0-0 contro la Svezia. Parliamo dell'Italia che sta partecipando alla Legends Super Cup, torneo di calcio a 6 in corso a Mosca che vede protagonisti i campioni del passato.

Una squadra, la nostra, composta da ex giocatori come Paolo Maldini, Gianluca Zambrotta, Luigi Di Biagio, Stefano Fiore, Massimo Oddo, Luciano Zauri, Marco Delveccho, David Di Michele, Marco Cassetti, Angelo Carbone e Francesco Totti. Quest'ultimo ha trascinato gli Azzurri fino all'atto conclusivo della competizione in programma oggi alle ore 17 al Megasport di Mosca contro la Russia (diretta TV su Mediaset Extra).

L'ex capitano della Roma, che ha segnato due gol nel 10-3 rifilato alla Cina, si è detto entusiasta per come questo evento è stato organizzato: "Complimenti a tutti, è davvero un torneo all’altezza di un evento così importante". Dopo la vittoria sulla Cina, l'Italia ha battuto 3-2 il Team America grazie ai gol di Di Biagio, Zaccardo e Cassetti. Ora è attesa dall'atto conclusivo.