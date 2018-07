Maldini: "Se a Cardiff Cristiano Ronaldo avesse giocato con la Juventus..."

Il 3 giugno 2017 la Juventus perse 4-1 la finale di Champions League giocata a Cardiff contro il Real Madrid. Protagonista assoluto del match fu, neanche a dirlo, Cristiano Ronaldo, che segnò l'1-0 e il 3-1 per i Blancos. Più di un anno dopo il portoghese è diventato un giocatore bianconero per 105 milioni di euro (più 12 di commissioni) e ha firmato un contratto fino al 2022 a 30 milioni di euro stagione.

Della finale giocata in Galles e del trasferimento del secolo ha parlato l'ex capitano del Milan, Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di Goal nel giorno in cui è diventato Brand Ambassador DAZN:

A Cardiff Cristiano Ronaldo ha segnato due reti, se quella sera avesse indossato la maglia della Juventus e non quella del Real Madrid, i bianconeri probabilmente avrebbero vinto. Se alla Juve mancava uno come lui per vincere in Europa? Magari dirlo è riduttivo, ma se pensiamo a quella finale, non c'era grande differenza tra le due squadre...