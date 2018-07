Avevo parlato con Mario – ha dichiarato Vieira al quotidiano della Costa Azzurra Nice Matin – e ci eravamo dati appuntamento al raduno. Purtroppo non è venuto e dispiace molto, perché al Nizza ha trascorso due anni splendidi e aveva creato un bel rapporto con tutti. Il problema non è che abbia voglia di andarsene, fa parte del calcio. Ma con un comportamenti simile ha rovinato i due anni passati, ha mancato di rispetto al club. Ad esempio Seri e Le Marchand si sono presentati e hanno lavorato normalmente nonostante se ne stessero andando. Hanno salutato tutti, società e tifosi.

