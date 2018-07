Juventus, niente festa allo Stadium per Cristiano Ronaldo: ecco i motivi

Dalla volontà di seguire la tradizione alle difficoltà organizzative: ecco i motivi che hanno spinto a bianconeri a non presentare CR7 allo Stadium.

un'ora fa

La notizia di ieri è che Cristiano Ronaldo non sarà presentato dalla Juventus all'Allianz Stadium. Il portoghese arriverà lunedì 16 luglio a Torino, all'aeroporto di Caselle, sosterrà le visite mediche presso il J-Medical e firmerà il contratto da 30 milioni di euro netti a stagione che lo legherà ai bianconeri fino al 2022. Non è escluso che faccia anche un salto alla Continassa, sede del club, e al Centro sportivo di Vinovo per conoscere Allegri e i suoi nuovi compagni. Nel pomeriggio andrà in scena la consueta conferenza stampa di presentazione presso la Sala Agnelli o la Sala Boniperti, non al media center dove la marea di giornalisti in arrivo rischia di non poter esser accolta per intero.

Cristiano Ronaldo sarà quindi presentato come tutti gli altri giocatori, una decisione spiegata da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. I motivi che hanno spinto la dirigenza bianconera a non aprire le porte dello Stadium sono molteplici. In primis Agnelli ha voluto mantenere lo "stile Juve", rispettando quindi le storiche abitudini della società che hanno avuto la meglio sul desiderio di migliaia di tifosi di ammirare il cinque volte Pallone d'Oro sul prato verde. Non si fanno figli e figliastri, anche se si parla di uno dei giocatori più forti della storia.

Ci sono poi da considerare i problemi organizzativi e le tempistiche. Allo Stadium sarebbero accorsi tifosi da tutti Italia e solo una piccolissima parte sarebbe riuscita ad accedere all'impianto. La Rosea fa sapere anche che è stata scartata l'idea del Comune di Torino di proiettare sulla Mole Antonelliana il nome "CR7", sempre per problemi di tipo organizzativo.