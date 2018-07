Calciomercato Inter: Eder passa allo Jiangsu Suning

In bocca al lupo @Edercitadin7 per la tua nuova avventura al Jiangsu Suning! 💪 👉 https://t.co/PBMzRSIcYb #FCIM pic.twitter.com/bagRvV3XAM

Ad annunciare l'arrivo di Eder è stata la stessa società cinese attraverso i profili social. Non è mancato, però, il saluto immediato dell'Inter che tramite il profilo ufficiale ha fatto gli auguri all'attaccante per la sua nuova avventura.

Con la maglia dei neroazzurri il classe '86 ha collezionato 62 presenze in Serie A, 6 in Europa League e 3 in Coppa Italia andando a segno 14 volte. A 31 anni ha deciso di scegliere il club cinese per una nuova sfida. La famiglia, però, resta sempre la stessa visto che la proprietà del club è il gruppo Suning.

Al club italiano entrano nelle casse 5 milioni di euro . L'attaccante è arrivato a Milano dalla Sampdoria per la prima volta nel gennaio del 2016, ma negli ultimi tempi è stato utilizzato sempre di meno da mister Spalletti, diventando a tutti gli effetti il vice di Mauro Icardi. Con l'arrivo di Lautaro Martinez, poi, le probabilità di vederlo in campo si sono abbassate ancora di più.

