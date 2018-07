Calciomercato Barcellona, Kanté è l'obiettivo per il centrocampo

I blaugrana preparano l'affondo per il centrocampista francese del Chelsea.

1 condivisione

2 ore fa

Nella lista della spesa stilata da Ernesto Valverde per il suo Barcellona compare cerchiato in rosso il nome di N'Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea è attualmente in Russia dove domenica 15 luglio disputerà con la sua Francia la finale dei Mondiali affrontando la Croazia.

Intanto però il suo nome è uno dei più chiacchierati sul calciomercato. I blaugrana in primis sarebbero pronti a presentare una maxi-offerta per il classe 1991 che i Blues hanno preso dal Leicester nell'estate del 2016 per 38 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'arrivo di Jorginho alla corte di Sarri - a ore l'annuncio del Chelsea che si è appena serparato da Conte - potrebbe liberare Kanté. Non è escluso che il Barcellona provi a inserire nell'affare anche il portoghese André Gomes, ormai ai margini del Barcellona e proposto anche ad Arsenal e Juventus.