Dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania) andrà in onda la nona edizione del PPV delle "regole estreme": ben 5 titoli in palio nel corso della serata.

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 (diretta scritta a partire dall’una qui su FOXSports.it) sarà il momento delle regole estreme del wrestling WWE. Dalla PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania) andrà infatti in onda la nona edizione di Extreme Rules, il PPV nato sulle ceneri di One Night Stand, l’evento nato come tributo alla Extreme Championship Wrestling.

L’anno scorso il main event della serata fu un Fatal 5-Way Match, in cui Samoa Joe sconfisse Bray Wyatt, Finn Balor, Roman Reigns e Seth Rollins, guadagnandosi la possibilità di sfidare l’Universal Champion, Brock Lesnar.

A distanza di un anno il campione non è cambiato, è ancora The Beast, fresco di annuncio del suo prossimo ritorno in UFC. La WWE quindi si prepara per cercare un nuovo sfidante e in tal senso l’indicazione potrebbe arrivare da uno degli incontri nella card di Extreme Rules di quest’anno, cioè quello tra colui che si definisce il reale Universal Champion (a causa del finale controverso del suo match con Brock Lesnar a The Greatest Royal Rumble), Roman Reigns, e il Dominatore, Bobby Lashley, che con The Beast si è già dovuto misurare anni fa.

WWE Extreme Rules, presentazione della card

Non sarà messo dunque in palio il titolo più importante di Raw, lo sarà invece quello di SmackDown, visto che AJ Styles se la vedrà con il bulgaro Rusev, alla sua prima chance titolata in quattro anni nei main roster del wrestling WWE. Da non perdere poi la sfida per l’Intercontinental Championship tra il detentore Dolph Ziggler (che sarà accompagnato da Drew McIntyre) e Seth Rollins, in un Iron Man Match di 30 minuti.

Anche Jeff Hardy metterà in palio la sua cintura di campione degli Stati Uniti e il suo sfidante sarà Shinsuke Nakamura. Vedremo poi anche uno Steel Cage Match, quello tra Braun Strowman e il malcapitato Kevin Owens, preso di mira nell’ultimo mese dal vincitore dell’ultimo Money in the Bank Ladder Match.

Grande attesa per il ritorno all’azione del Team Hell No, che avrà subito l’opportunità di prendere le cinture di coppia di SmackDown nell’incontro con i Bludgeon Brothers. E la stessa cosa farà a Raw il B-Team, che arriva da imbattuto al faccia a faccia con i campioni, i Deleters of World. In palio pure i due titoli femminili, quello di Carmella nel roster blu, che se la dovrà vedere con Asuka (e con James Ellsworth sospeso sopra il ring in una gabbia per gli squali), e quello di Alexa Bliss nel rosso, in un Extreme Rules Match contro Nia Jax. A completare il programma, poi, il confronto tra l’ispettore Baron Corbin e Finn Balor, oltre al match nel kickoff tra il New Day e i SAniTy.

Tutti i vostri pronostici del Pay-per-View

SAniTy vs The New Day

Kickoff - Tag Team Match

Finn Balor vs Baron Corbin

Single Match

Asuka vs Carmella (C)

SmackDown Women's Championship Match con James Ellsworth sospeso in una gabbia per squali

Alexa Bliss (C) vs Nia Jax

Raw Women's Champioship Extreme Rules Match

The Bludgeon Brothers (C) vs Team Hell No

SmackDown Tag Team Champioship Match

The Deleters of Worlds vs B-Team

Raw Tag Team Champioship Match

AJ Styles (C) vs Rusev (con Aiden English)

WWE Championship Match

Dolph Ziggler (C) (con Drew McIntyre) vs Rusev

Intercontinental Championship 30-Minute Iron Man Match

Jeff Hardy vs Shinsuke Nakamura

United States Championship Match

Roman Reigns vs Bobby Lashley

Single Match

Braun Strowman vs Kevin Owens

Steel Cage Match