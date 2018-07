Torna la maglia "bandiera" per la Home della Lazio per la stagione 2018-2019 #WorkHardPlayHarder Compra ora: https://t.co/it28qrtaFG @OfficialSSLazio pic.twitter.com/wkA6wZVkMM

Intanto è stata svelata la nuova prima maglia che Immobile & Co. indosseranno nelle partite casalinghe durante l'annata 2018/19. Per la gioia dei tifosi torna la maglia "bandiera" con l'aquila stilizzata di colore blu sul petto che divide in due metà la casacca. La parte superiore è bianca, quella inferiore celeste.

