Sulla prima pagina di As troviamo la celebrazione della vittoria della Croazia sull'Inghilterra che permette ai balcanici di volare in finale contro la Francia. A guidare la squadra c'ha pensato come sempre Luka Modric.

Il titolo principale della Gazzetta dello Sport è proprio dedicato a Cristiano Ronaldo, che dopo l'annuncio ufficiale del suo passaggio alla Juventus sbarcherà in Italia lunedì 15 luglio per la presentazione coi bianconeri.

La Croazia ha infatti sconfitto l'Inghilterra in una semifinale incredibilmente emozionante e che ancora una volta non è terminata dopo i primi 90 minuti. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari infatti è stata la rete del 2-1 di Mandzukic ai supplementari a portare i balcanici fino a Mosca.

